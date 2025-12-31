Главному тренеру Челси Энцо Мареске стало плохо после завершения домашнего матча 19-го тура английской Премьер-лиги против Борнмута (2:2). Об этом сообщил журналист talkSPORT Алекс Крук.

По информации источника, из-за плохого самочувствия 45-летний итальянский специалист не появился на послематчевой пресс-конференции.

После 19 сыгранных матчей в текущем сезоне АПЛ Челси набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Лондонский клуб отстает от лидера чемпионата Арсенала на 15 баллов.

Результаты команды в последних турах вызывают беспокойство. В трех предыдущих матчах Премьер-лиги Челси набрал лишь два очка, а на отрезке из семи последних поединков чемпионата лондонцы набрали семь баллов, одержали лишь одну победу.