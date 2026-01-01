Ассистент главного тренера Челси Вилли Кабальеро подвел итоги матча 19 тура АПЛ против Борнмута (2:2). Его слова приводит Football.London.

Это был сумасшедший первый тайм. Мы отыгрались и вышли вперед, но потом сразу же пропустили гол. Это нам нужно как можно быстрее улучшить и исправить. Мы создавали моменты, и во втором тайме у нас тоже были моменты.

К сожалению, мы не смогли выиграть матч, и это немного разочаровывает. Мы заслуживали набрать три очка больше, чем Борнмут, но набрали только одно, потому что сегодня мы пропустили два гола. Не хватало только завершения атак, потому что мы часто заходили в штрафную и делали много кроссов.

Мы совершенствуемся в определенных областях, но нам все еще нужно научиться побеждать и удерживать счет, когда мы ведем. Мы приложили много усилий, чтобы повести 2:1, но нам не удалось взять три очка. Всегда неприятно пропускать после стандартов, но это часть игры. Когда ты пропускаешь дважды в одной игре, это тяжело, рассказал Кабальеро.