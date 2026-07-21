Сергей Разумовский

«Челси» подписал нападающего «Астон Виллы» Моргана Роджерса. 23-летний английский форвард заключил контракт с лондонским клубом до 2033 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Финансовые детали сделки клубы не раскрывают, однако The Athletic сообщает, что «Челси» заплатил за футболиста 117 миллионов фунтов, то есть более 137,2 миллиона евро.

Этот переход стал вторым самым дорогим подписанием в истории клубов АПЛ. Рекорд по-прежнему принадлежит Александеру Исааку, который в прошлом году перешел из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за 125 миллионов фунтов.

В то же время трансфер Роджерса стал рекордным для британских игроков в истории Премьер-лиги. Он превзошел показатель Эллиотта Андерсона, который этим летом перешел из «Ноттингем Форест» в «Манчестер Сити» за 116 миллионов фунтов.

Интерес к Роджерсу также проявлял «Арсенал», однако сам игрок выбрал «Челси». По данным источника, важную роль в этом решении сыграл новый главный тренер синих Хаби Алонсо.

«Астон Вилла» купила Роджерса у «Мидлсбро» зимой 2024 года за 9,4 миллиона евро. Ранее также сообщалось, что «Мидлсбро» получит 15 миллионов фунтов в рамках процента от дальнейшей перепродажи футболиста.

В прошлом сезоне Морган Роджерс провел 55 матчей. В них англичанин забил 14 голов и отдал 11 результативных передач.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик уже проиграл делу. Вингеру придется заплатить солидные средства.