Сергей Разумовский

Михайло Мудрик проиграл дело своему экс-агенту Алексею Алёхину. Об этом сообщает «ТаТоТаке».

По информации источника, Палата споров УАФ частично удовлетворила иск бывшего агента футболиста. Дело касается невыплаты части комиссионных после перехода Мудрика в лондонский Челси.

Речь идет о последнем транше, который, по данным «ТаТоТаке», Мудрик должен был перечислить Алёхину. Сумма этого платежа составляет 1,3 млн евро.

Официальное подтверждение решения ожидается в течение двух месяцев, когда УАФ должна опубликовать соответствующий пресс-релиз. В то же время это решение еще не окончательное — его можно оспорить в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Ранее Мудрик получил четырехлетнюю дисквалификацию в допинговом деле. Сообщалось, что судьба Мудрика решится за несколько недель, а CAS готовит окончательный вердикт.