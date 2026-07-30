Сергей Разумовский

Лондонский Челси объявил о подписании контракта с французским центральным защитником Максансом Лакруа. Соглашение 26-летнего футболиста с английским клубом рассчитано до лета 2032 года. О трансфере сообщила пресс-служба Челси.

The talk of the town. 📻 pic.twitter.com/Eix5531jhy — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 30, 2026

По информации клуба, Лакруа перешел из Кристал Пэлас. Сумма трансфера составила 60 миллионов евро. После завершения перехода Лакруа поделился своими первыми впечатлениями от новой команды. Футболист отметил, что очень рад стать частью Челси, ведь хорошо знает о богатой истории лондонского клуба и его победных традициях. По словам француза, возможность выступать за такую команду является для него большой честью.

Предыдущие два сезона защитник провел в составе Кристал Пэлас. За это время он сыграл 98 матчей во всех турнирах, отметился четырьмя забитыми мячами и записал на свой счет четыре результативные передачи.

Вместе с «орлами» Лакруа завоевал сразу несколько трофеев. В составе лондонской команды он выиграл Лигу конференций УЕФА, Кубок Англии и Суперкубок Англии. Во время победного выступления в Лиге конференций английский клуб также встречался с донецким Шахтером и прошел украинскую команду в полуфинале.

Выступления на клубном уровне помогли Лакруа получить вызов в сборную Франции. В марте этого года центральный защитник дебютировал за национальную команду. Впоследствии он попал в заявку французов на чемпионат мира и принял участие в трех матчах мундиаля.

По итогам турнира сборная Франции заняла четвертое место. Теперь Лакруа продолжит карьеру в Челси, где попробует закрепиться в основном составе и помочь новой команде бороться за титулы.