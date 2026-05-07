Денис Седашов

Донецкий Шахтёр закончил свой путь в Лиге конференций сезона 2025/26. В ответном матче 1/2 финала команда Арды Турана уступила лондонскому Кристал Пэлас.

На 23-й минуте после прострельной передачи Даниэля Муньоса мяч рикошетом от Педро Энрике влетел в ворота Дмитрия Ризныка — хозяева повели в счете. Горняки ответили на 34-й минуте: Педриньо ассистировал Эгиналду, который эффектным ударом в «девятку» восстановил равновесие. Однако в начале второго тайма Исмаила Сарр снова вывел лондонцев вперед, установив окончательный результат.

По итогам двух матчей (5:2) в финал турнира проходит английский клуб.

Лига конференций. 1/2 финала. Ответный матч

Кристал Пэлас — Шахтер — 2:1

Голы: Педро Энрике, 25, автогол, Сарр, 52 — Эгиналду, 34

Финал Лиги конференций состоится 27 мая в Лейпциге (Германия) на Ред Булл Арене. В нем встретятся Кристал Пэлас и Райо Вальекано.

