Челси нужны очки немедленно, если команда хочет пробиться в топ-8 Премьер-лиги, но матч против Тоттенхэма, который может уже обеспечить себе математическое сохранение места в элите, обещает быть непростым.

Самый простой путь Челси в еврокубки исчез после поражения в финале Кубка Англии от Манчестер Сити с счетом 0:1. В то же время восьмое место теперь гарантирует путёвку в Европу, однако лондонцы пока лишь догоняют конкурентов. Серия из семи матчей без побед в чемпионате и четыре подряд домашних поражения ставят команду на грань нежелательного антирекорда – Челси никогда не проигрывал пять домашних матчей лиги подряд на Стэмфорд Бридж.

Назначение Роберто Де Дзерби положительно повлияло на Тоттенхэм, который не проигрывает четыре матча подряд. Победа почти гарантирует команде сохранение прописки в АПЛ, а ничья фактически сделает это с учетом лучшей разницы мячей по сравнению с Вест Хэмом. Шпоры выиграли два последних выездных матча и могут добиться третьей подряд гостевой победы в АПЛ впервые с ноября 2020 года.

Впрочем, история личных встреч не на стороне гостей: Тоттенхэм выиграл лишь один из 35 выездных матчей лиги против Челси и проиграл пять последних встреч в чемпионате.

Среди статистических фактов: Челси не проигрывает последний домашний матч сезона уже 23 года подряд. Лишь в двух из последних 11 матчей лондонцев забивали обе команды. Тоттенхэм имеет шесть сухих выездных матчей – больше только у двух лидеров чемпионата. В то же время Шпоры получили больше всего желтых карточек в лиге – 95.

Жоао Педро отметился четырьмя результативными действиями в двух матчах против Тоттенхэма и забил единственный гол в первом круге. Ришарлисон забивал свои три последних мяча за клуб на выезде и каждый раз открывал счет в матчах против Челси. У хозяев нет новых кадровых проблем, тогда как Хави Симонс выбыл на длительный срок.

Аналитики отмечают, что с учетом нынешней формы команд шансы на победу гостей выглядят привлекательно.

