Сергей Разумовский

Челси уже готовится к активному летнему трансферному окну после назначения Хаби Алонсо на пост главного тренера клуба. По информации журналиста Sky Sports Кейва Солекола, лондонцы планируют существенно усилить состав и рассчитывают совершить от трех до четырех новых подписаний ближайшим летом.

Как сообщает источник, испанец получит в клубе статус менеджера, что подчеркивает его вес в проекте и расширяет круг полномочий. Это означает, что Алонсо будет принимать непосредственное участие в процессе отбора футболистов и оказывать влияние на формирование состава на следующий сезон. Одновременно среди приоритетов тренера — подписание 3-4 исполнителей, среди которых должен быть как минимум один центральный защитник.

Также отмечается, что 44-летний специалист не будет жестко привязан к схеме с тремя центрбеками. Вместо этого он планирует использовать различные тактические построения в зависимости от соперника, ситуации в матче и кадровых возможностей команды. Такой подход должен обеспечить Челси большую гибкость и вариативность в игре.

Одновременно структура руководства лондонского клуба после назначения Алонсо не изменится. Все спортивные директора, участвовавшие в процессе выбора нового наставника, продолжат работу на своих должностях и далее отвечать за ключевые футбольные решения в клубе.

Челси официально объявил о назначении Хаби Алонсо новым главным тренером в воскресенье, 17 мая. Контракт испанского специалиста рассчитан до 2030 года