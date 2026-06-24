Сергей Разумовский

Правый защитник Аталанты Марко Паллестра в скором времени должен стать игроком Челси. Английский клуб согласовал трансфер футболиста, и сделка находится на финальной стадии оформления. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, Аталанта получит за переход правого латераля более 55 миллионов евро. Кроме фиксированной суммы, итальянский клуб также сохранит за собой процент от будущей продажи игрока. Это условие может позволить бергамаскам дополнительно заработать, если Паллестра в будущем сменит клуб за еще большую сумму.

Сам футболист должен подписать с Челси долгосрочный контракт. Лондонский клуб рассчитывает на 21-летнего итальянца как на перспективного игрока для правого фланга обороны, способного закрыть позицию латераля на длительный период.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити готов заплатить солидную сумму за Энцо Мареску, который оказался ненужным Челси.