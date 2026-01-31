Лидс в 24 туре АПЛ принимал лидера чемпионата Арсенал. Матч на Элланд Роуд завершился со счетом 0:4.

Первый шанс в матче возник у хозяев после того, как Ампаду пробил за пределами штрафной площади. Резкий удар капитана Лидса прошел над воротами.

Арсенал, который из-за нелетной погоды 4 часа добирался до Лидса, входил в матч постепенно.

План Лидса на игру работал до 27-й минуты, пока на помощь команде Микеля Артеты не пришел стандарт. Первую волну атаки хозяева отбили, но со второй попытки навес Мадуеке в штрафную соперника нашел голову Субименди, который открыл счет в матче.

До перерыва мяч еще раз успел побывать в воротах Лидса. Подача Мадуеке с углового зацепила нескольких игроков Юнайтед, дезориентировав собственного голкипера.

В начале второго тайма Лидс попытался найти свой шанс к воротам Раи, который в нужный момент включался в игру.

Окончательно вопрос о победителе был снят на 69-й минуте, когда оборона Лидса не смогла удержать Дьокереша, который сумел переправить мяч из неудобного положения.

Финальным аккордом стал гол Жезуса, который зафиксировал первую победу Арсенала в АПЛ, прервав неудачную серию.

АПЛ. 24 тур

Лидс - Арсенал 0:4

Голы: Субименди, 27, Дарлоу, 38 (автогол), Дьокереш, 69, Жезус, 86