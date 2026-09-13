Сергей Разумовский

Правый защитник Челси Мало Гюсто был вынужден досрочно покинуть поле в матче четвертого тура английской Премьер-лиги против Халла.

Эпизод произошел после столкновения с соперником. После толчка 23-летний француз оказался на газоне и показал, что испытывает дискомфорт в ноге и шее. Медицинская помощь потребовалась футболисту непосредственно на поле.

Из-за повреждения тренерский штаб Челси не стал рисковать здоровьем Гюсто. На 80-й минуте защитника заменили, а вместо него на поле вышел Дэнни Уэлбек.

В текущем сезоне Гюсто провел пять матчей за Челси на клубном уровне и успел отдать одну результативную передачу. Пока неизвестно, насколько серьезна травма француза и сможет ли он принять участие в ближайших матчах лондонской команды.

Сам матч завершился без победителя. Челси не смог дожать Халл на собственном поле и потерял очки – 2:2.