Главный тренер Челси Энцо Мареска подал в отставку, сообщает журналист Мэтт Лоу в Х.

1 января итальянский специалист после разговора с руководителями клуба сообщил о желании покинуть должность.

Наставник недоволен некоторыми аспектами, которые влияют на его независимость в принятии решений и не всегда соответствуют его представлениям о том, как следует управлять командой.

Итальянец публично говорил, что любит Челси и его болельщиков и наслаждается давлением, связанным с необходимостью достигать результатов, но ему трудно работать в определенных условиях.

Мареска возглавил Челси летом 2024 года. Под его руководством лондонцы выиграли Лигу конференций и Клубный чемпионат мира. Его контракт действует до 2029 года с опцией продления на 1 год.