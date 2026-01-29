Наполи в матче 8 тура Лиги чемпионов уступил Челси. Матч в Неаполе завершился со счетом 2:3.

Чемпиону Италии нужно было побеждать в последнем туре, чтобы гарантировать себе евровесну, тогда как Челси в случае получения трех очков мог финишировать в топ-8.

Челси открыл счет на 19-й минуте, когда Энцо реализовал пенальти. До перерыва команда Антонио Конте ответила точными ударами Вергара и Хойлунда.

Во втором тайме настал звездный час Жоау Педро, который на 61-й минуте сравнял счет мощным ударом, а за 8 минут до конца игры принес победу лондонцам, оставив Наполи вне евровесны.

Лига чемпионов. 8 тур

Наполи - Челси 2:3

Голы: Вергара, 33, Хойлунд, 43 - Энцо, 19 (с пенальти), Жоау Педро, 61, 82