Чемпион Бразилии отказался продавать бывшую звезду Карпат в Европу
Фламенгу хочет больше
около 2 часов назад
Хорхе Карраскаль / Фото - IMAGO
Фламенгу получил запрос от Марселя о возможности трансфера колумбийского вингера Хорхе Карраскаля, сообщает Globo.
Чемпион Бразилии отклонил предложение Олимпика в 12 миллионов евро за бывшего футболиста Карпат. Фла готовы начать торги от 20 миллионов.
Карраскаль был одним из главных приобретений рубро-негрос прошлым летом, вписавшись в схему тренера Фелипе Луиса, который привел Фламенгу к победе в Серии А, Копа Либертадорес, Суперкубке Бразилии.
На его счету 24 матча в футболке Фла: 3 гола, 4 ассиста