Фламенгу получил запрос от Марселя о возможности трансфера колумбийского вингера Хорхе Карраскаля, сообщает Globo.

Чемпион Бразилии отклонил предложение Олимпика в 12 миллионов евро за бывшего футболиста Карпат. Фла готовы начать торги от 20 миллионов.

Карраскаль был одним из главных приобретений рубро-негрос прошлым летом, вписавшись в схему тренера Фелипе Луиса, который привел Фламенгу к победе в Серии А, Копа Либертадорес, Суперкубке Бразилии.

На его счету 24 матча в футболке Фла: 3 гола, 4 ассиста

В Бразилии разыграли последний трофей сезона. Видео.