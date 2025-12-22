В Бразилии разыграли последний трофей сезона. Видео
Определился обладатель национального кубка
около 10 часов назад
Фото - Родриго Кока
Васко да Гама и Коринтианс определили обладателя Кубка Бразилии-2025.
По итогам двухматчевого противостояния победу в турнире одержал клуб из Сан-Паулу, для которого это четвертое звание в истории клуба.
К победе Коринтианса приложил усилия бразильский хавбек Майкон, который принадлежит Шахтеру, проведя на поле 79 минут.
Кубок Бразилии-2025. Финал
Васко да Гама - Коринтианс 1:2
Голы: Морейра, 41 - Юри Альберто, 18, Депай, 63