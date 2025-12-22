Васко да Гама и Коринтианс определили обладателя Кубка Бразилии-2025.

По итогам двухматчевого противостояния победу в турнире одержал клуб из Сан-Паулу, для которого это четвертое звание в истории клуба.

К победе Коринтианса приложил усилия бразильский хавбек Майкон, который принадлежит Шахтеру, проведя на поле 79 минут.

Кубок Бразилии-2025. Финал

Васко да Гама - Коринтианс 1:2

Голы: Морейра, 41 - Юри Альберто, 18, Депай, 63

Фламенго выиграл чемпионат Бразилии 2025.