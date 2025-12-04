Фламенго оформил очередной исторический успех, выиграв чемпионат Бразилии по итогам 37-го тура Серии А. В домашнем матче на Маракане команда Филипе Луиса победила Сеару с минимальным счетом 1:0 и гарантировала себе титул за тур до финиша первенства.

Набрав 78 очков в 37 матчах, Фламенго стал недосягаем для преследователей. Ближайший конкурент, Палмейрас, имеет 73 очка и уже не сможет догнать лидера. Таким образом, клуб из Рио-де-Жанейро завоевал свой восьмой титул чемпиона страны и первый за последние пять лет.

Текущий год стал одним из самых успешных в новейшей истории клуба. Фламенго выиграл сразу четыре турнира: чемпионат Бразилии, Кубок Либертадорес, Суперкубок Бразилии и чемпионат штата Рио-де-Жанейро.

Напомним, Фламенго выиграл Кубок Либертадорес три дня назад.

Серия А. 37-й тур

4 декабря, Маракана

Фламенго – Сеара 1:0 (Самуэль Лино, 37)