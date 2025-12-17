Завершился финальный матч Межконтинентального кубка 2025 года, в котором встречались французский ПСЖ и бразильский Фламенго. Поединок прошел на стадионе Ахмад Бин Али в Эр-Райяне и завершился победой парижан в серии пенальти.

Счет в матче открыл вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия, который отметился на 38-й минуте. После перерыва Фламенго сравнял счет благодаря реализованному пенальти в исполнении Жоржиньо на 62-й минуте.

Основное время и дополнительные экстра-таймы не определили победителя, так что судьба трофея решалась в серии одиннадцатиметровых ударов. Точнее с отметки оказались футболисты ПСЖ, которые и завоевали кубок. Следует отметить, что игрокам обеих команд удалось забить лишь три гола в серии пенальти, окончательный счет 2:1 в пользу парижан.

Украинский защитник парижан Илья Забарный весь матч провел на скамейке запасных и на поле не выходил.

Межконтинентальный кубок является турниром между победителями Лиги чемпионов УЕФА и Кубка Либертадорес. Наиболее титулованным клубом соревнования остается мадридский Реал, который является предыдущим победителем турнира.

Межконтинентальный кубок — 2025. Финал

ПСЖ – Фламенго 1:1 (2:1 пен.)

Голы: Кварацхелия 38 – Жоржиньо 62 пен.