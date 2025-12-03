Ньюкасл и Тоттенхэм сыграли вничью в матче 14 тура АПЛ. Игра на «Сент-Джеймс Парк» завершилась со счетом 2:2.

Большую часть игры команды не могли открыть счет в встрече. Лишь гол Бруну на 71-й минуте стал катализатором последующих событий на поле.

Гостям не потребовалось много времени на восстановление статус-кво. Центрбек «шпор» Ромеро пришел на помощь команде Томаса Франка.

В заключительный отрезок игры обе команды еще раз обменялись голами: Гордон реализовал пенальти, назначенный за фол против Берна, а в компенсированное время тот же Ромеро ударом через себя принес ничью Тоттенхэму.

АПЛ. 14 тур

Ньюкасл – Тоттенхэм 2:2

Голы: Бруно, 71, Гордон, 86 (с пенальти) – Ромеро, 78, 90+5