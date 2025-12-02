Борнмут в рамках 14 тура АПЛ дома принимал Эвертон. Команда Виталия Миколенко смогла оформить минимальную победу в гостях.

Хозяева могли выйти вперед в конце первого тайма, если бы гол Крупи не отменили из-за офсайда.

Ближе к завершению игры свой шанс удалось найти Эвертону, когда Грилиш протащил мяч к чужим воротам, сместился в центр, и мяч с рикошетом от Диаките оказался в воротах.

Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко провел на поле все 90 минут.

АПЛ. 14 тур

Борнмут - Эвертон 0:1

Гол: Грилиш, 78