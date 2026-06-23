Сергей Разумовский

Защитник Игорь Снурницын не продолжит карьеру в одесском Черноморце. Об этом сообщает «ТаТоТаке».

По информации источника, 26-летний футболист больше не работает с командой Романа Григорчука и покинет Одессу, так и не подписав контракт с клубом. Снурницын находился в расположении Черноморца некоторое время и успел провести несколько тренировок на базе в Совиньоне, однако по их итогам тренерский штаб одесситов решил не продолжать сотрудничество с игроком.

Таким образом, потенциальный переход защитника в Черноморец не состоится. Несмотря на опыт выступлений на профессиональном уровне и статус чемпиона мира среди молодежных сборных, Снурницын не сумел убедить наставников команды в своей готовности усилить состав перед следующими матчами.

Напомним, летом Игорь Снурницын покинул Харьков в статусе свободного агента. После этого футболист находился в поисках нового клуба и получил возможность проявить себя в Одессе, однако до подписания полноценного соглашения дело не дошло.

Снурницын известен украинским болельщикам прежде всего благодаря выступлениям за молодежную сборную Украины. В 2019 году он был частью команды, которая триумфировала на чемпионате мира U-20. Тогда украинская сборная впервые в истории выиграла этот турнир, а сам защитник завоевал один из самых значительных трофеев в своей карьере.

В настоящее время дальнейшее будущее Игоря Снурницына остается неопределенным. После ухода из расположения Черноморца футболист продолжит поиски нового клуба, где сможет перезапустить карьеру.

Напомним, Черноморец стремится подписать нападающего Динамо и еще нескольких игроков киевлян.