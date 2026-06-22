Сергей Разумовский

Нападающий киевского Динамо Владислав Герич может снова оказаться в составе одесского Черноморца и продолжить карьеру именно в этом клубе. О возможном варианте развития событий сообщил ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский, отметив, что переговоры между сторонами еще могут дать результат.

В предыдущем сезоне 20-летний форвард уже защищал цвета Черноморца на правах аренды, и именно его вклад стал одним из факторов успешного возвращения одесской команды в украинскую Премьер-лигу. Герич хорошо проявил себя в составе «моряков», добавив атаке остроты, движения и результативности.

Во время нынешнего летнего межсезонья футболист отправился на сборы вместе с Динамо, которые проходят в Австрии под руководством Игоря Костюка. В то же время интерес к нападающему со стороны Черноморца сохраняется, а главный тренер одесситов Роман Григорчук заинтересован в том, чтобы снова видеть игрока в своей команде.

По данным «ТаТоТаке», Черноморец стремится не только договориться о новой аренде Герича, но и рассматривает возможность взять в одесский клуб еще кого-то из футболистов Динамо. Таким образом, «моряки» намерены усилить состав сразу несколькими исполнителями из киевской команды.

В сезоне-2025/26 Герич провел за одесский клуб 24 матча, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами. По оценке Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 300 тысяч евро.