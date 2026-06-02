Сергей Разумовский

Портал Transfermarkt обновил оценочную стоимость футболистов французской Лиги 1. После обновления защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный подешевел на 5 миллионов евро.

Теперь стоимость украинского центрального защитника оценивается в 40 миллионов евро. Ранее его ценник был на уровне 45 миллионов.

Несмотря на снижение стоимости, Забарный в Лиге 1 получал достаточно игровой практики. В чемпионате Франции он провел 28 матчей, 26 из которых начинал в стартовом составе. В то же время в Лиге чемпионов его роль была заметно меньшей: семь матчей и лишь 213 сыгранных минут.

В то же время нападающий Лиона и сборной Украины Роман Яремчук после обновления Transfermarkt подорожал. Его стоимость выросла на 1 миллион евро и теперь составляет 3,5 миллиона.

В составе Лиона украинский форвард провел 14 матчей, в которых забил пять мячей и отдал одну результативную передачу. Такая результативность повлияла на позитивное обновление его стоимости.

Ранее сообщалось, что Илья Забарный может перейти в Ливерпуль.