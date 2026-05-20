В финале Кубка Украины сезона 2025/26 Динамо встретится с Черниговом. Формально фаворит очевиден, однако история тигров уже стала главной сенсацией турнира.

В победу Чернигова почти никто не верит, однако клуб уже завоевал главное – любовь болельщиков, даже среди поклонников киевлян. Семья Андрея Ярмоленко поддерживает команду родного города, а Назар Волошин эмоционально реагировал на сейвы вратаря Татапенко в серии пенальти против Металлиста 1925. Символично, что президент Чернигова является фанатом Динамо и мечтал о встрече с киевлянами еще ранее, но она состоится только в финале.

Для Динамо Кубок выглядит как обязательная компенсация за неудачный сезон и шанс попасть в квалификацию Лиги Европы. Триумф гранда не станет сенсацией, ведь на пути к финалу команда обыграла двух представителей Первой лиги и аутсайдера УПЛ.

Зато прорыв Чернигова запомнится надолго. В последний раз подобное удалось Ингульцу в 2019 году, но нынешняя история еще драматичнее. Команда всего год выступает в Первой лиге и находится в зоне вылета, а играет в прифронтовом городе, где стадион пережил боевые действия. В составе собраны преимущественно местные футболисты или игроки, связанные с Десной, а бюджет клуба – самый маленький в лиге. Несмотря на это, руководство инвестирует в инфраструктуру и академию.

Путь к финалу был уникальным: всего три забитых мяча за турнир, но выбиты Кривбасс и Металлист 1925. Против криворожцев команда проиграла на поле, однако соперника дисквалифицировали за нарушение лимита легионеров. Далее были три подряд серии пенальти, героем которых стал вратарь Татапенко, который в полуфинале сделал 13 сейвов.

В финале Чернигов, вероятно, сыграет от обороны. И именно это является проблемой для Динамо, у которого регулярно возникают сложности против низких блоков. Киевляне часто побеждают благодаря классу, но создают немного моментов, что делает даже нулевую ничью после 90 минут вполне реальной.

Формально прогноз очевиден – Динамо должно побеждать. Но оптимистичный сценарий для Чернигова подразумевает еще одну серию пенальти, где решающим может стать кураж вратаря Татапенко.

