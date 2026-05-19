Главный тренер Чернигова Валерий Черный поделился ожиданиями от финала Кубка Украины против Динамо. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Это наибольший ажиотаж вокруг футбольного клуба Чернигов в нашей истории. Мы это очень хорошо ощущаем в городе. Люди на улицах подходят, здороваются, желают успеха. И даже те, кто раньше меньше интересовался футболом, после полуфинала начали звонить, писать, поздравлять.

Даже за пределами города – на заправках, в ресторанах – люди подходили и благодарили за эмоции. Это невероятная история. Я хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые будут на трибунах.

Хотелось бы, чтобы они создали атмосферу, которая запомнится навсегда. А мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы не просто составить конкуренцию киевскому Динамо, а если уже вышли в финал – то попытаться его выиграть.