С Трубиным, Судаковым, Сиканом и Тютеровым: определились все участники Лиги Европы-2026-2027
Сформирован окончательный список из 36 команд
Стали известны все 36 команд, которые сыграют в основном этапе Лиги Европы сезона 2026/27. Окончательный список участников сформировался после завершения раунда плей-офф квалификации, где были разыграны последние путевки во второй по престижности клубный турнир Европы.
Участники основного этапа попали в Лигу Европы тремя различными путями. Часть команд получила прямые путевки по итогам выступлений в национальных чемпионатах и кубковых турнирах. Еще одиннадцать клубов присоединились к турниру после вылета из раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Остальные команды пробились в основной этап через победу в плей-офф квалификации Лиги Европы.
Команды с прямыми путевками
Непосредственно в основной этап Лиги Европы квалифицировались 13 клубов.
- Кристал Пэлас, Англия;
- Борнмут, Англия;
- Сандерленд, Англия;
- Милан, Италия;
- Ювентус, Италия;
- Реал Сосьедад, Испания;
- Сельта, Испания;
- Хоффенхайм, Германия;
- Байер 04, Германия;
- Марсель, Франция;
- Ренн, Франция;
- АЗ Алкмаар, Нидерланды;
- Униан Торренсе, Португалия.
Команды, которые выбыли из плей-офф Лиги чемпионов
Еще одиннадцать участников основного этапа Лиги Европы определились после завершения раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В этот список попали команды, которые не смогли преодолеть последний отборочный барьер самого престижного клубного турнира Европы.
- Селтик, Шотландия;
- Хапоэль Беэр-Шева, Израиль;
- Динамо Загреб, Хорватия;
- Целье, Словения;
- Левски София, Болгария;
- Лион, Франция;
- НЕК Неймеген, Нидерланды;
- Юнион Сент-Жилуаз, Бельгия;
- Спарта Прага, Чехия;
- Олимпиакос, Греция;
- Штурм Грац, Австрия.
Победители раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
Последние двенадцать путевок в основной этап завоевали победители раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Среди них оказались представители Польши, Армении, Норвегии, Турции, Чехии, Кипра, Австрии, Греции, Португалии, Бельгии и Венгрии.
- Ягеллония, Польша;
- Арарат-Армения, Армения;
- Лиллестрем, Норвегия;
- Бешикташ, Турция;
- Виктория Пльзень, Чехия;
- Омония, Кипр;
- Ред Булл Зальцбург, Австрия;
- ОФИ, Греция;
- Бенфика, Португалия;
- Лех Познань, Польша;
- Андерлехт, Бельгия;
- Ференцварош, Венгрия.
Таким образом, состав основного этапа Лиги Европы сезона 2026/27 окончательно сформирован. В турнире сыграют 36 команд, которые проведут матчи в обновленном формате этапа лиги.
Напомним, Андерлехт с голом Сикана выбил Кайрат, Бенфика Судакова и Трубин прошла Орхус, а Ференцварош отправил в Лигу конференций Трабзонспор Малиновского, который получил красную.
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