Сергей Разумовский

Стали известны все 36 команд, которые сыграют в основном этапе Лиги Европы сезона 2026/27. Окончательный список участников сформировался после завершения раунда плей-офф квалификации, где были разыграны последние путевки во второй по престижности клубный турнир Европы.

Участники основного этапа попали в Лигу Европы тремя различными путями. Часть команд получила прямые путевки по итогам выступлений в национальных чемпионатах и кубковых турнирах. Еще одиннадцать клубов присоединились к турниру после вылета из раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Остальные команды пробились в основной этап через победу в плей-офф квалификации Лиги Европы.

Команды с прямыми путевками

Непосредственно в основной этап Лиги Европы квалифицировались 13 клубов.

Кристал Пэлас, Англия;

Борнмут, Англия;

Сандерленд, Англия;

Милан, Италия;

Ювентус, Италия;

Реал Сосьедад, Испания;

Сельта, Испания;

Хоффенхайм, Германия;

Байер 04, Германия;

Марсель, Франция;

Ренн, Франция;

АЗ Алкмаар, Нидерланды;

Униан Торренсе, Португалия.

Команды, которые выбыли из плей-офф Лиги чемпионов

Еще одиннадцать участников основного этапа Лиги Европы определились после завершения раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В этот список попали команды, которые не смогли преодолеть последний отборочный барьер самого престижного клубного турнира Европы.

Селтик, Шотландия;

Хапоэль Беэр-Шева, Израиль;

Динамо Загреб, Хорватия;

Целье, Словения;

Левски София, Болгария;

Лион, Франция;

НЕК Неймеген, Нидерланды;

Юнион Сент-Жилуаз, Бельгия;

Спарта Прага, Чехия;

Олимпиакос, Греция;

Штурм Грац, Австрия.

Победители раунда плей-офф квалификации Лиги Европы

Последние двенадцать путевок в основной этап завоевали победители раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Среди них оказались представители Польши, Армении, Норвегии, Турции, Чехии, Кипра, Австрии, Греции, Португалии, Бельгии и Венгрии.

Ягеллония, Польша;

Арарат-Армения, Армения;

Лиллестрем, Норвегия;

Бешикташ, Турция;

Виктория Пльзень, Чехия;

Омония, Кипр;

Ред Булл Зальцбург, Австрия;

ОФИ, Греция;

Бенфика, Португалия;

Лех Познань, Польша;

Андерлехт, Бельгия;

Ференцварош, Венгрия.

Таким образом, состав основного этапа Лиги Европы сезона 2026/27 окончательно сформирован. В турнире сыграют 36 команд, которые проведут матчи в обновленном формате этапа лиги.

Напомним, Андерлехт с голом Сикана выбил Кайрат, Бенфика Судакова и Трубин прошла Орхус, а Ференцварош отправил в Лигу конференций Трабзонспор Малиновского, который получил красную.