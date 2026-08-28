С Соболем, Малиновским и Цыганковым: определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/2027
На этапе лиги сыграют Яблонец, Трабзонспор, Аякс и другие команды
По итогам квалификационных матчей сформировался полный состав общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона 2026/27. В турнире примут участие 36 клубов, которые прошли к этой стадии через отборочные раунды или присоединились после вылета из раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Будущий розыгрыш станет историческим для Андорры. Впервые представитель этой страны сыграет в основной сетке Лиги конференций – ее будет представлять Интер Эскальдес. После этого среди ассоциаций-членов УЕФА останутся только две страны, клубы которых еще не выступали в основном этапе турнира, – Сан-Марино и Черногория.
В отличие от Лиги чемпионов и Лиги Европы, ни одна команда не получила прямой путевки в основной этап Лиги конференций. Все участники должны были пройти квалификацию или добраться до раунда плей-офф Лиги Европы, после чего перейти в третий по престижности еврокубок в случае поражения.
Участники общего этапа Лиги конференций
- КуПС;
- Яблонец;
- Хартс;
- Твенте;
- Лугано;
- Рига;
- Монако;
- Фрайбург;
- Копенгаген;
- Бранн;
- Интер Эскальдес;
- Хайдук Сплит;
- Панатинаикос;
- Пафос;
- Аталанта;
- Норшелланн;
- Аякс;
- Борац;
- Брайтон;
- Брага;
- Мидтьюлланн;
- Линкольн Ред Импс;
- Гент;
- Хетафе;
- Иберия;
- Университатя Крайова;
- Мьельбю;
- Эгнатия;
- Кауно Жальгирис;
- Сент-Трюйден;
- Црвена Звезда;
- Тун;
- Орхус;
- ЦСКА София;
- Трабзонспор;
- Кайрат.
Среди участников турнира есть несколько клубов, в составе которых выступают украинские футболисты. В частности, Аякс без новичка Виктора Цыганкова обыграл швейцарский Сьон по сумме двух матчей – 9:5.
В свою очередь, Трабзонспор, в составе которого выступает Руслан Малиновский, не смог пробиться в основной этап Лиги Европы. Турецкая команда уступила Ференцварошу и продолжит еврокубковый сезон в Лиге конференций. Украинский полузащитник получил красную карточку в этом противостоянии.
Еще одним представителем с украинским следом стал Яблонец. Чешский клуб сенсационно победил Рейнджерс в серии послематчевых пенальти и получил путевку в основной этап Лиги конференций. Защитник Эдуард Соболь начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 79-й минуте.
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