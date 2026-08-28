Сергей Разумовский

По итогам квалификационных матчей сформировался полный состав общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона 2026/27. В турнире примут участие 36 клубов, которые прошли к этой стадии через отборочные раунды или присоединились после вылета из раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

Будущий розыгрыш станет историческим для Андорры. Впервые представитель этой страны сыграет в основной сетке Лиги конференций – ее будет представлять Интер Эскальдес. После этого среди ассоциаций-членов УЕФА останутся только две страны, клубы которых еще не выступали в основном этапе турнира, – Сан-Марино и Черногория.

В отличие от Лиги чемпионов и Лиги Европы, ни одна команда не получила прямой путевки в основной этап Лиги конференций. Все участники должны были пройти квалификацию или добраться до раунда плей-офф Лиги Европы, после чего перейти в третий по престижности еврокубок в случае поражения.

Участники общего этапа Лиги конференций

КуПС;

Яблонец;

Хартс;

Твенте;

Лугано;

Рига;

Монако;

Фрайбург;

Копенгаген;

Бранн;

Интер Эскальдес;

Хайдук Сплит;

Панатинаикос;

Пафос;

Аталанта;

Норшелланн;

Аякс;

Борац;

Брайтон;

Брага;

Мидтьюлланн;

Линкольн Ред Импс;

Гент;

Хетафе;

Иберия;

Университатя Крайова;

Мьельбю;

Эгнатия;

Кауно Жальгирис;

Сент-Трюйден;

Црвена Звезда;

Тун;

Орхус;

ЦСКА София;

Трабзонспор;

Кайрат.

Среди участников турнира есть несколько клубов, в составе которых выступают украинские футболисты. В частности, Аякс без новичка Виктора Цыганкова обыграл швейцарский Сьон по сумме двух матчей – 9:5.

В свою очередь, Трабзонспор, в составе которого выступает Руслан Малиновский, не смог пробиться в основной этап Лиги Европы. Турецкая команда уступила Ференцварошу и продолжит еврокубковый сезон в Лиге конференций. Украинский полузащитник получил красную карточку в этом противостоянии.

Еще одним представителем с украинским следом стал Яблонец. Чешский клуб сенсационно победил Рейнджерс в серии послематчевых пенальти и получил путевку в основной этап Лиги конференций. Защитник Эдуард Соболь начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 79-й минуте.