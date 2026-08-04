Сергей Разумовский

Вингер Челси Михаил Мудрик может сменить клуб после того, как в конце июля с него сняли дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. По информации The Athletic, украинским футболистом интересуются клубы из ведущих чемпионатов Европы.

По данным источника, интерес к 25-летнему Мудрику проявляют команды из Англии, Италии, Германии и Испании. В то же время Страсбур в настоящее время не рассматривается как возможный следующий клуб украинца.

Мудрик и Челси могут рассмотреть два основных варианта сотрудничества с потенциальными претендентами – аренду или полноценный трансфер. Окончательное решение по будущему футболиста может быть принято в последнюю неделю трансферного окна.

Представители Мудрика работают совместно с Челси, чтобы определить лучший вариант для дальнейшего развития карьеры украинца. Важными факторами при выборе нового клуба могут стать регулярная игровая практика, уровень конкуренции и возможность постепенно вернуться к прежней форме.

В декабре 2024 года в организме Мудрика был обнаружен запрещенный препарат мельдоний. После этого футболист не мог участвовать в официальных матчах.

До дисквалификации украинец провел за Челси 73 матча, в которых забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Мудрик перебрался в лондонский клуб из Шахтера и рассматривался как один из перспективных игроков атакующей линии команды.

В последний раз он выходил на поле в официальном матче в конце ноября 2024 года. Тогда Челси на выезде победил Гайденхайм со счетом 2:0 в групповом этапе Лиги конференций сезона-2024/25. В том поединке Мудрик забил один из голов лондонской команды.

Ранее Мудрик официально вернулся в расположение Челси.