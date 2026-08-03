Сергей Разумовский

Футбольная ассоциация Англии в конце июля официально завершила дисциплинарное производство по делу украинского вингера лондонского Челси Михаила Мудрика. Соответствующее решение означает, что рассмотрение дела в отношении 25-летнего футболиста завершено, и Мудрик может вернуться к полноценной работе в расположении клуба.

3 августа украинец присоединился к тренировочному лагерю Челси в Гонконге. Лондонская команда сейчас проводит там предсезонный сбор и готовится к новому футбольному сезону.

Пресс-служба синих опубликовала фотографии и видеоматериалы, на которых видно Мудрика в расположении команды. Вингер тренируется вместе с партнерами и постепенно набирает необходимые физические кондиции после вынужденной паузы.

В ближайшее время Мудрик может получить возможность сыграть за Челси в товарищеских матчах. Такие игры помогут украинцу вернуться к игровому ритму, оценить его физическую готовность и подготовиться к официальным встречам нового сезона.

Ожидается, что окончательное решение о участии футболиста в контрольных матчах примет тренерский штаб Челси. Оно будет зависеть от состояния Мудрика, его готовности к нагрузкам и планов команды на предсезонный период.

Ранее появился новый претендент на Мудрика.