Накануне состоялись матчи 7 тура европейского отбора ЧМ-2026 в группе J.

Уэльс не смог остановить Бельгию на пути к лидерству в своей группе. Британцы, забив первыми, лишь разозлили красных дьяволов, которые перед заключительными турами удерживают лидерство.

В параллельном матче Северная Македония могла увеличить отрыв от Уэльса, однако едва умудрилась не проиграть Казахстану, который вырвал ничью на Балканах.

Квалификация ЧМ-2026. 7 тур. Группа J

Уэльс - Бельгия 2:4

Голы: Родон, 8, Бродхед, 89 - Де Брюйне, 18 (с пенальти), 76 (с пенальти), Менье, 24, Троссард, 90

Малиновский и Гуцуляк ассистировали друг другу, подарив сборной Украины победу над Азербайджаном.