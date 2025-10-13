Бывший тренер Колоса Александр Поздеев в эксклюзивном интервью XSPORT поделился анализом предстоящего матча четвертого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана.

Настроение внутри сборной точно улучшилось. Было много критики. Сейчас это можно конвертировать себе в плюс. Давление всегда будет присутствовать. В нашей игре ничего не изменилось, кроме возвращения Миколенко и Малиновского, которые нам очень помогли. Мне не нравится, что мы пропустили 3 в Рейкьявике.

Илья Забарный при старших ребятах может ещё стесняться быть лидером. В ПСЖ он только осваивается в этой роли, поскольку быть лидером нужно на поле и в раздевалке показывать.

Великан? У Влада классный дриблинг, неплохо раскачивает защитников (Поздеев работал с Великаном в Колосе, – прим. XSPORT). Если он будет с такой мотивацией работать, есть все шансы закрепиться в сборной.

Из-за отсутствия Цыганкова, Мудрика, Ярмоленко, есть окно возможностей побороться за место в сборной на фоне проблем с вингерами. Великан, Волошин, Брагару могут конкурировать за эту позицию. Я бы ещё добавил сюда Хланя, который недавно забил за Горник.

По поводу Реброва, я заметил, что Сергею Станиславовичу не очень нравится общаться с медиа, и это создаёт для него дискомфорт. Наш народ любит клеветать того, кто упал, забывая о уважении к тренеру, который достигал результатов в различных командах и чемпионатах.

Как молодому тренеру, мне интересно следить за Ребровым, как работая тренером сборной можно построить свою игру, когда в твоём распоряжении лишь несколько дней подготовки. Есть разные подходы, но тренера оценивают по результату. Не побоюсь сказать, что к работе в сборной Ребров оказался не готов, но с этим багажом он только станет ещё сильнее, когда его каденция подойдёт к завершению.