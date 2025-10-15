Павел Василенко

Сборная Украины свой заключительный матч в отборе на ЧМ-2026 проведет 16 ноября против Исландии.

Пресс-служба УАФ сообщила, что команда Сергея Реброва примет островитян в решающей встрече группового этапа квалификационного раунда в Варшаве на стадионе местной «Легии». Начало встречи запланировано на 19:00 по Киеву.

Вместимость «Стадиона Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского» составляет 32 000 зрителей.

В настоящее время украинская сборная занимает второе место в группе D, имея семь зачетных баллов. В то же время Исландия отстает от сине-желтых на три очка.