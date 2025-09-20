Чорноморец на выезде обыграл Ингулец, одержав четвертую победу подряд
Команды забили пять мячей на двоих
39 минут назад
Ингулец на своем поле сыграл против Черноморца в матче седьмого тура Первой лиги сезона 2025/26. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
На 18-й минуте гости открыли счет после удара Владислава Герича, а позже хозяева сравняли – отличился Артем Бенедюк.
Во второй половине встречи ситуация закрутилась еще сильнее. Сначала дважды подряд забил Черноморец благодаря автоголу Ильи Гаджука и результативному выстрелу Луифера Эрнандеса.
Под конец Ингулец вернулся в игру, когда отличился Виталий Фарасеенко, но дожать одесскую команду петровцы не смогли. Подопечные Александра Кучера одержали четвертую победу подряд.
На данный момент Ингулец занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 12 очков. Черноморец – первый с 19 баллами.
Первая лига, 7-й тур
Ингулец – Черноморец – 2:3
Голы: Бенедюк, 37, Фарасеенко, 82 – Герич, 18, Гаджук, 64 (автогол), Луифер, 73.