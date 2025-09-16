Ракицкий: «В Черноморце почувствовал себя футболистом»
Футболист признался, что в Одессе получил новую мотивацию
около 1 часа назад
Ярослав Ракицкий / фото - Черноморец
Защитник Черноморца Ярослав Ракицкий в интервью программе Трендец поделился впечатлениями от пребывания в одесском клубе и своей физической формы.
Когда я приехал в Черноморец, я почувствовал себя, честно скажу, футболистом – то, что я нужен. Как-то так. В Шахтере я нужен – не нужен – такое было. Ну, оно так и есть. А здесь я нужен. И у меня мотивация. Я чувствую себя не на 36, а на 26. Пока мои колени не выйдут из чата, буду бегать.
Напомним, Ярослав Ракицкий стал лучшим игроком августа в Первой лиге.
Свой следующий матч Черноморец проведет на выезде против Ингульца 20 сентября.
