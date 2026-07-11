Сергей Разумовский

Гамбійский форвард Мохамаду Канте продлил контракт с донецким Шахтером, однако не отправился вместе с первой командой на учебно-тренировочные сборы.

Как сообщает Sport.ua, в настоящее время молодой легионер находится в расположении одесского Черноморца. Главный тренер «моряков» Роман Григорчук и его тренерский штаб решили взять нападающего на просмотр.

Дальнейшее будущее Канте будет зависеть от того, как он проявит себя в одесской команде. Шахтер готов отпустить юного форварда в аренду, так как в донецком клубе хотят, чтобы футболист получил возможность играть и развиваться именно на уровне Украинской Премьер-лиги.

Мохамаду Канте присоединился к академии Шахтера в 2024 году. В сезоне 2025/26 нападающий выступал за команду Шахтер U-19, с которой стал чемпионом юношеского первенства Украины. Помимо командного успеха, Канте отличился и мощной индивидуальной результативностью. Гамбійский форвард стал лучшим бомбардиром Национальной лиги U-19, забив 28 голов в 28 матчах.

Этот показатель стал абсолютным рекордом юношеского чемпионата Украины. Предыдущее достижение принадлежало нападающему киевского Динамо Матвею Пономаренко, который в свое время забил 24 мяча.