Павел Василенко

Пресс-служба донецкого Шахтера сообщила о подписании нового контракта с 19-летним гамбийским форвардом Мохамаду Канте. Новое соглашение с молодым талантом рассчитано до 30 июня 2031 года.

В сезоне 2025/26 Канте установил рекорд результативности по голам за сезон в чемпионате Украины U-19. Форвард в течение 28 матчей Национальной лиги забил 28 мячей, превзойдя достижение нападающего Динамо Матвея Пономаренко в кампании 2023/24 (24 гола).

Гамбийский форвард перебрался в Шахтер еще в 2024 году. Свой футбольный путь Мохамаду начинал во Второй лиге Футбольной федерации Гамбии, где выступал за Джем Сити.

Позже Канте успел поиграть за третьелиговый Саби Юнайтед, после чего перебрался в Вагаду, в составе которого стал лучшим бомбардиром клуба. Именно оттуда гамбиец и перешел в академию донецкого клуба.