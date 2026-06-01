Сергей Разумовский

В заключительном туре украинской Первой лиги основное внимание было приковано к борьбе за повышение в классе, ведь сразу шесть поединков проходили параллельно. Ещё одна встреча была проведена ранее. Именно по итогам этого тура окончательно определилась команда, которая получила вторую прямую путёвку в Украинскую Премьер-лигу, а также стали известны участники переходных матчей.

Отдельно стоит упомянуть матч Ворсклы и Подолья, который прошел в субботу, 30 мая. Полтавская команда завершила его вничью со счетом 1:1. Для Ворсклы эта игра стала последней на профессиональном уровне, так как позже появилась информация, что ПФЛ отказала клубу в предоставлении аттестата для участия в профессиональных соревнованиях. В этом поединке Подолье вышло вперед после автогола Чибуэзе на 51-й минуте, а уже в компенсированное время Сердюк спас для полтавчан ничью.

Первая лига, 30-й тур

Ворскла – Подолье 1:1

Голы: Сердюк, 90+2 – Чибуэзе, 51 (автогол)

В других матчах тура Феникс-Мариуполь на своём поле уверенно одолел Викторию. Хозяева быстро сделали результат, забив дважды ещё в первой половине встречи. Сначала на 14-й минуте отличился Сидоренко, а уже через четыре минуты преимущество своей команды укрепил Ореховский. В итоге матч завершился со счётом 2:0.

Прикарпатье на выезде не оставило шансов Пробою, оформив убедительную победу со счётом 3:0. Начало разгрома положил Цюцюра. Ещё до перерыва преимущество гостей увеличил Трофимюк, а во втором тайме Француз поставил окончательную точку в этом противостоянии.

Агробизнес в своём матче минимально переиграл Чернигов. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый Толочко на 29-й минуте. Чернигов, несмотря на поражение, избежал участия в переходных матчах, что стало возможным благодаря проблемам в других украинских клубах.

Ингулец в домашнем поединке на новом стадионе принимал Левый Берег, но не смог достичь положительного результата. Гости выглядели убедительнее и одержали победу со счетом 3:1. Счёт в матче открыл Шастал ещё до перерыва. Во второй половине встречи Левый Берег развил свой успех благодаря голам Викентия Волошина и Назара Волошина. Ингулец ответил лишь одним точным ударом Тузенко, которого оказалось недостаточно, чтобы вернуть интригу.

ЮКСА в заключительном туре ярко завершила сезон, одержав крупную домашнюю победу над тернопольской Нивой. Хозяева вышли вперед уже на пятой минуте после гола Ждановича. В конце первого тайма Эмере удвоил преимущество своей команды, а в середине второй половины игры Сытников довел счет до разгромного — 3:0.

Наибольшее внимание было приковано к встрече в Одессе, где Черноморец принимал Металлист. Именно этот матч имел ключевое значение в борьбе за прямую путёвку в УПЛ. «Моряки» смогли добиться минимальной, но чрезвычайно важной победы со счётом 1:0. Единственный мяч во втором тайме забилГерич, который реализовал пенальти на 63-й минуте. Этот результат позволил команде Романа Григорчука выполнить главную задачу и оформить выход в элитный дивизион.

Первая лига, 30-й тур

Феникс-Мариуполь – Виктория 2:0

Голы: Сидоренко, 14, Ореховский, 18

Пробий – Прикарпатье 0:3

Голы: Цюцюра, 16, Трофимюк, 42, Француз, 72

Агробизнес – Чернигов 1:0

Голы: Толочко, 29

Ингулец – Левый Берег 1:3

Голы: Тузенко, 77 – Шастал, 36, Волошин Викентий, 73, Волошин Назар, 85

ЮКСА – Нива Тернополь 3:0

Голы: Жданович, 5, Емере, 45+1, Ситников, 72

Черноморец – Металлист 1:0

Голы: Герич, 63 (пен.)

Турнирная таблица

Черноморец завершил сезон с 65 очками и на два пункта опередил Левый Берег в борьбе за вторую прямую путевку в украинскую Премьер-лигу. Киевская команда теперь будет вынуждена пробиваться в элиту через переходные матчи, где её соперником станет Александрия. В ещё одном стыковом противостоянии Агробизнес сыграет против Кудривки.

Подолье и Металлург покидают второй по рангу дивизион Украины. А в него поднимаются сразу четыре команды – чемпион Куликов-Белка, серебряный призер Локомотив, а также дубли Полесья и Колоса. Последние два избежали переходных матчей, так как Рух заявится на Вторую лигу, а Ворскла потеряла профессиональный статус.