Сергей Разумовский

Черноморец продолжает работать над усилением состава и сосредоточил внимание на фланговых позициях. Одесский клуб рассматривает и приглашает футболистов, которые могут добавить команде вариативности на краях поля. Об этом сообщает «ТаТоТаке».

В тренировке команды в Совиньоне приняли участие два потенциальных новичка. Речь идет о левом защитнике Сергее Корнейчуке, а также Игоре Снурницине, который также способен сыграть на этой позиции.

21-летний Корнейчук, который принадлежит Полесью, должен продолжить карьеру в Черноморце согласно договоренности между клубами. Для одесситов это может стать одним из шагов в направлении обновления и расширения кадрового выбора на левом фланге обороны.

Что касается 26-летнего чемпиона мира U-20 2019 года, то футболист уже прошел медицинский осмотр. Ожидается, что он переберется в Одессу в статусе свободного агента. Бывший игрок Харькова может быть полезен не только на фланге защиты, но и в центре обороны, так как способен закрыть позицию левоногого центрального защитника.

Кроме того, Черноморец ведет активные переговоры с Колосом по поводу вингера Даниила Алефиренко. 26-летний футболист уже имеет опыт выступлений за одесскую команду. Весной 2023 года он играл в Черноморце на правах аренды и провел очень результативный отрезок: в 14 матчах забил 8 голов.

Алефиренко является универсальным игроком атакующей линии и может действовать как на правом, так и на левом фланге. Интерес к нему также проявляла Александрия, а в последнее время футболист попал в сферу внимания Оболони.

Ранее нападающий Алексей Хобленко обвинил Черноморец в непогашенных долгах и назвал клуб «клоунами».