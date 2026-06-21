Сергей Разумовский

Бывший нападающий киевского Динамо Алексей Хобленко покинул одесский Черноморец после завершения сотрудничества с клубом.

Одесский клуб официально сообщил о расставании сразу с восьмью футболистами. Среди игроков, покинувших команду, оказался и 29-летний украинский форвард Хобленко.

После объявления об уходе футболист эмоционально отреагировал на публикацию Черноморца в Instagram. В комментариях под постом клуба он оставил резкое сообщение:

«Верните деньги, клоуны», – написал Алексей в ответ на сообщение о своем уходе. Алексей Хобленко

Впоследствии этот комментарий был удален с официальной страницы одесского клуба в Instagram. Его реакция может свидетельствовать о наличии финансовых претензий к одесскому клубу, однако официальных объяснений по ситуации стороны пока не предоставили.

Хобленко ранее выступал за ряд украинских клубов, в частности за Динамо, Черноморец, Днепр-1, Кривбасс, Карпаты и другие команды.