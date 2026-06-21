«Верните деньги, клоуны». Экс-нападающий Динамо наехал на Черноморец после ухода из клуба
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около 3 часов назадПодписаться в
Бывший нападающий киевского Динамо Алексей Хобленко покинул одесский Черноморец после завершения сотрудничества с клубом.
Одесский клуб официально сообщил о расставании сразу с восьмью футболистами. Среди игроков, покинувших команду, оказался и 29-летний украинский форвард Хобленко.
После объявления об уходе футболист эмоционально отреагировал на публикацию Черноморца в Instagram. В комментариях под постом клуба он оставил резкое сообщение:
«Верните деньги, клоуны», – написал Алексей в ответ на сообщение о своем уходе.
Впоследствии этот комментарий был удален с официальной страницы одесского клуба в Instagram. Его реакция может свидетельствовать о наличии финансовых претензий к одесскому клубу, однако официальных объяснений по ситуации стороны пока не предоставили.
Хобленко ранее выступал за ряд украинских клубов, в частности за Динамо, Черноморец, Днепр-1, Кривбасс, Карпаты и другие команды.