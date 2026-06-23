Сергей Разумовский

ФИФА может внести изменения в процедуру проведения серии послематчевых пенальти уже во время чемпионата мира-2026. Нововведения планируют внедрить еще до старта стадии 1/16 финала турнира.

О возможном изменении правил сообщил журналист The Times Мартин Циглер. По его информации, в ФИФА рассматривают вариант с проведением только одной жеребьевки перед началом серии пенальти.

В настоящее время перед послематчевыми одиннадцатиметровыми обычно определяют несколько важных моментов: какая команда будет выполнять удары первой, а также в какие ворота будут бить пенальти. Новое предложение ФИФА предусматривает упрощение этой процедуры.

Согласно возможным изменениям, победитель жеребьевки получит право первого выбора. Команда сможет самостоятельно решить, что для нее важнее: выполнить первый удар в серии пенальти или выбрать ворота, в которые команды будут бить одиннадцатиметровые.

После этого команда, проигравшая жеребьевку, автоматически получит второе право выбора. То есть если победитель жеребьевки решит бить первым, соперник сможет определить ворота для серии. Если же победитель выберет ворота, другая команда получит возможность решить, кто будет выполнять первый удар.

В ФИФА считают, что такая система может сделать процедуру более понятной и логичной, а также уменьшить количество отдельных жеребьевок перед серией пенальти. В то же время изменение может иметь важное психологическое значение, ведь право первого удара или выбор ворот часто считаются потенциальным преимуществом для одной из команд.

Ожидается, что окончательное решение по этому правилу могут принять в ближайшее время. Если предложение утвердят, обновленная процедура может начать действовать уже в плей-офф чемпионата мира-2026, начиная с стадии 1/16 финала.

Ранее Лионель Месси стал первым игроком, не реализовавшим пенальти на чемпионате мира-2026.