Сергей Разумовский

Игорь Дедышин прекратил работу в Украинской ассоциации футбола. По информации Tribuna.com, специалист больше не занимает должность технического директора организации.

Дедышин был назначен на эту должность в апреле 2025 года. Он отвечал за направление, связанное с развитием футбола, взаимодействием с клубами и реализацией стратегических проектов ассоциации.

До перехода в УАФ Дедышин много лет работал на руководящих должностях в украинских футбольных клубах. Его длительный период работы был связан с Карпатами. К структуре львовского клуба он присоединился еще в 2002 году.

С августа 2009 года до июля 2015 года Дедышин работал генеральным директором Карпат. На этой должности он занимался административным управлением клубом, организацией его деятельности и решением стратегических вопросов.

В 2016 – 2017 годах специалист занимал должность генерального директора Вереса. Также в этот период он работал в словенском Целе, где отвечал за управленческие процессы в клубе.

В начале 2018 года Дедышин сосредоточился на развитии футбольной академии Руха. В июле 2019 года менеджер перешел на должность генерального директора.

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