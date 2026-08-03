Новым главным тренером юношеской сборной Украины U-19 станет Олег Лужный, сообщает Tribuna.com. Для специалиста это будет возвращение к полноценной тренерской работе после продолжительной паузы.

На данный момент Лужный возглавляет Комитет профессионального футбола Украинской ассоциации футбола. На этой должности он работает с января 2024 года. Ожидается, что после назначения в тренерский штаб юношеской сборной специалист будет совмещать работу в национальной команде с деятельностью в УАФ.

Последним клубом, где Лужный работал главным тренером, была Таврия. Это было в сезоне 2012/13. После этого он преимущественно работал в тренерских штабах и на административных должностях.

В период с 2017 по 2019 год Лужный был ассистентом Александра Хацкевича в Динамо. За это время специалист отвечал за подготовку команды и помогал главному тренеру в работе с футболистами киевского клуба.

Также Олег Лужный работал спортивным директором Карпат. В Динамо он дважды выполнял обязанности главного тренера, временно возглавляя команду в переходные периоды. Кроме того, специалист входил в тренерские штабы Юрия Сёмина, Валерия Газзаева, Анатолия Демьяненко и Йожефа Сабо.

До назначения Лужного сборную Украины U-19 возглавлял Дмитрий Михайленко. В июле он покинул юношескую команду и сменил Унаи Мельгосу на посту главного тренера молодежной сборной Украины.