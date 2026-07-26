Сергей Разумовский

Вингер мюнхенской Баварии Майкл Олисе не станет игроком мадридского Реала в летнее трансферное окно. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X.

🚨 Real Madrid informed Bayern days ago about intention not to break relationship for Michael Olise.



Florentino Pérez would love to sign Olise but only if/when Bayern open doors; NOT happening this summer so far.



🔦 Real, focused on Diomande now.



🎥 https://t.co/kU0DAY6e7l pic.twitter.com/utI5J6UzVb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2026

По информации журналиста, несколько дней назад представители мадридского клуба связались с руководством Баварии и проинформировали немецкую сторону о своем решении. Реал не хочет создавать напряженность в отношениях с мюнхенцами из-за возможного трансфера 24-летнего французского футболиста.

В то же время президент Реала Флорентино Перес заинтересован в подписании Олисе и высоко оценивает игровые качества вингера. Однако мадридский клуб готов перейти к активным переговорам только при условии, что Бавария сама будет рассматривать возможность продажи своего футболиста.

На данный момент мюнхенский клуб не демонстрирует готовности расстаться с Олисе. Француз является важной частью команды и играет значительную роль в планах руководства и тренерского штаба на предстоящий сезон. Ранее уже сообщалось, что Бавария не рассматривает предложения по трансферу вингера.

Сам Реал в настоящее время сосредоточил внимание на другом варианте для усиления атаки. Мадридцы работают над сделкой по переходу вингера Лейпцига Яна Диоманде. Именно этот трансфер сейчас является приоритетным для испанского гранда, поэтому переговоры по Олисе не входят в первоочередной порядок дня клуба.

Дополнительно стоит отметить, что в июне этого года Реал опубликовал официальное заявление, в котором опроверг информацию о якобы проведенных переговорах с Олисе или его представителями. Мадридский клуб подчеркнул, что не вступал в прямой контакт с французским игроком по поводу возможного перехода.

Несмотря на это, интерес Флорентино Переса к футболисту остается очевидным. Если позиция Баварии изменится, а сам клуб откроет двери для переговоров, Реал может вернуться к вопросу трансфера Олисе в будущем.

В предыдущем клубном сезоне Майкл Олисе провел 51 матч во всех турнирах. За это время французский вингер забил 22 гола и отдал 26 результативных передач, продемонстрировав высокую эффективность и стабильность в атаке. На чемпионате мира-2026 Олисе сыграл шесть матчей в составе сборной Франции и записал на свой счет пять ассистов.

Ранее сообщалось, что вингер Реала Винисиус Жуниор может сменить клуб.