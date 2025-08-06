Бывший тренер Металлиста, Днепра и Карпат Мирон Маркевич поделился детальным анализом поражения Динамо в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против кипрского Пафоса (0:1).

Чтобы быть заметными на международной арене, футболистам киевского «Динамо» нынешнего образца нужно быть готовыми прыгнуть выше головы. Вчера я такого желания не заметил. Да, настрой был, но его оказалось недостаточно, чтобы одержать верх даже над таким посредственным соперником, как «Пафос». Видимо, динамовцев где-то успокаивала мысль, что рано или поздно они свое не упустят.

Действительно, можно было ожидать более острого на атаку футбола от динамовцев, возможно, тренер Александр Шовковский не угадал с начальным составом, хотя нужно быть внутри команды, чтобы знать, кто и как готов. Но факты – упрямая вещь: у «Динамо» были проблемы как с завершением атак, так и в защите.

На что может рассчитывать команда, которая не умеет использовать даже выход «три на два»? Как действовать в таких ситуациях знают даже воспитанники спортшкол. Прискорбно, ведь речь идет о гранде украинского футбола.

И как вишенка на торте – потеря концентрации киевлянами под занавес матча. Динамовцы бросились большими силами забивать, упустили контратаку и попали в плен. Хотя информации было достаточно, что одним из «козырей» киприотов являются стремительные контратаки.

«Полиссье» все же удалось реабилитироваться, хотя следует признать, что «Санта Колома» слабее «Пафоса». Для «Динамо» еще не все потеряно, действительно, вчерашнее поражение в Люблине нанесло сокрушительный удар по их имиджу, но через неделю можно исправить положение. Только для этого нужно играть на максимальных оборотах, продемонстрировать характер, доказать свое преимущество в индивидуальном мастерстве, командных действиях. Одним словом, прыгнуть выше головы, – сказал Маркевич в интервью Sport.ua.