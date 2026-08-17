Сергей Разумовский

После матча первого тура Сегунды между Жироной и Леганесом в раздевалке каталонской команды произошла масштабная драка. Поединок завершился со счетом 1:1. Об этом сообщает испанское издание AS.

По информации источника, в конфликте принял участие украинский вингер Жироны Виктор Цыганков. Также к инциденту был причастен один из представителей медицинского персонала клуба. Подробности стычки и причины ее возникновения пока не разглашаются.

Ситуация в раздевалке стала продолжением напряженного вечера для Жироны. Ранее сообщалось, что 28-летний Цыганков отказался выходить на замену в матче против Леганеса. По данным испанских медиа, аналогичное решение принял украинский нападающий Владислав Ванат.

Впоследствии стало известно, что на поле также не захотел выходить полузащитник Аззедин Унаи. Все трое футболистов попали в заявку Жироны, однако никто из них так и не принял участия в матче. Встреча против Леганеса развивалась непросто для хозяев. Гости открыли счет после перерыва, а Жирона смогла избежать поражения только в компенсированное время. Результативный удар Абеля Руиса установил окончательный счет — 1:1.

Отказ сразу нескольких игроков выходить на поле и последующий конфликт в раздевалке могут иметь серьезные последствия для каталонского клуба. Ожидается, что руководство Жироны выяснит все обстоятельства инцидента и определит, будут ли применены дисциплинарные меры к футболистам или другим участникам стычки.

Наибольшее внимание приковано к ситуации с Цыганковым. Украинец уже длительное время упоминается в контексте возможного перехода в другой клуб. Среди потенциальных претендентов на футболиста называли Валенсию, Сельту и Эспаньол. Также каталонцы вели переговоры с Трабзонспором и Нью-Йорк Сити.

Следующий матч Жирона проведет в пятницу, 22 августа. Каталонцы сыграют на выезде против Кордобы. Именно этот поединок может показать, повлияла ли ситуация в раздевалке на решение тренерского штаба относительно Цыганкова, Ваната и Унаи.