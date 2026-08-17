Сергей Разумовский

«Жирона» начала сезон Сегунды с ничьей в домашнем матче против «Леганеса» – 1:1. Каталонцы пропустили на 48-й минуте: Наим Гарсия воспользовался возможностью и вывел гостей вперед. Хозяева долго не могли ответить, но спаслись от поражения уже в компенсированное время. Абель Руис забил на 90-й минуте и установил окончательный счет.

Ла Лига 2, первый тур

«Жирона» – «Леганес» 1:1

Голы: Руис, 90 – Гарсия, 48

В заявку «Жироны» попали сразу трое украинцев – Виктор Цыганков, Владислав Ванат и Владислав Крапивцов. Однако никто из них так и не появился на поле. Еще до матча главный тренер Кике Альварес рассказал, что Цыганков отказался готовиться к выходу на замену. По словам наставника, вингер был в заявке, но не захотел даже переодеваться для участия в игре.

Цыганков был в составе, но не захотел переодеваться, однако больше я ничего сказать не могу. Кіке Альварес

Позже журналист Cadena SER Нил Сола в соцсети X сообщил, что подобная ситуация произошла и с Ванатом. Тренер предложил нападающему начать разминку, однако 24-летний футболист отказался выходить на поле. Причины решения украинца на данный момент остаются неизвестными. Испанские медиа утверждают, что поведение обоих игроков вызвало негативную реакцию в раздевалке «Жироны».

A banda de Tsygankov…. VLADSYLAV VANAT també s’ha negat a jugar quan Quique Álvarez li ha dit que escalfés. Aquestes actituds han sentat MOLT MALAMENT al vestidor. https://t.co/iacZ9e6SkB — Nil Solà (@Nilsola10) August 16, 2026

Ситуация с Цыганковым может быть связана с его желанием сменить клуб. Ранее сообщалось об интересе к 28-летнему вингеру со стороны «Валенсии», «Сельты» и «Эспаньола». Его контракт с «Жироной» действует до 30 июня 2027 года.

В сезоне-2025/26 Цыганков провел 34 матча, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Ванат перешел из «Динамо» прошлым летом за 15 миллионов евро. За «Жирону» он сыграл 29 матчей, забил 10 мячей и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость каждого украинца в 15 миллионов евро.