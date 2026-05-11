Барселона – 13-кратный чемпион Испании в XXI веке
Каталонцы по количеству чемпионств уступают только Баварии
около 2 часов назад
Барселона завоевала 13-й титул чемпиона Испании в XXI веке после победы над Реалом в матче 35-го тура Ла Лиги.
По количеству чемпионств в ведущих европейских лигах за этот период каталонский клуб уступает только Баварии, которая выигрывала Бундеслигу 19 раз.
В число самых успешных клубов XXI века также входят ПСЖ и Ювентус, которые завоевали по 11 чемпионских титулов во Франции и Италии соответственно. Реал имеет девять побед в Ла Лиге, тогда как Манчестер Сити и Интер выигрывали свои национальные чемпионаты по восемь раз.
Барселона – чемпион Ла Лиги! Каталонцы победили Реал в Эль-Класико
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05
Поделиться
Материалы по теме
Куртуа в старте, Лунін в запасе. Стартовый состав Реала на матч против Барселоны
около 15 часов назад