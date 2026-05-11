Владимир Кириченко

Барселона завоевала 13-й титул чемпиона Испании в XXI веке после победы над Реалом в матче 35-го тура Ла Лиги.

По количеству чемпионств в ведущих европейских лигах за этот период каталонский клуб уступает только Баварии, которая выигрывала Бундеслигу 19 раз.

В число самых успешных клубов XXI века также входят ПСЖ и Ювентус, которые завоевали по 11 чемпионских титулов во Франции и Италии соответственно. Реал имеет девять побед в Ла Лиге, тогда как Манчестер Сити и Интер выигрывали свои национальные чемпионаты по восемь раз.

Equipos con más títulos en el Siglo XXI en las grandes ligas europeas:

19 Bayern (Alemania)

13 Barça (España)

11 PSG (Francia)

11 Juventus (Italia)

9 Madrid (España)

8 City (Inglaterra)

8 Inter (Italia) — Pedro Martin (@pedritonumeros) May 10, 2026

