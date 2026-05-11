Усик принял вызов на поединок от Фьюри, трилогии быть?
Лидер хэвивейта готов провести ещё один мегабой с британцем
22 минуты назад
Усик и Фьюри / Фото - CNN
Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) ответил на желание бывшего чемпиона мира в хевивейте британца Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО) провести третий бой.
«Привет, брат, я готов в любое время. Лас-Вегас, Нью-Йорк, Саудовская Аравия – где угодно. Давай! Жадное пузо – мой друг».
Боксеры встречались дважды в 2024 году – оба поединка выиграл украинец решением судей.
