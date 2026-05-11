Владимир Кириченко

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) ответил на желание бывшего чемпиона мира в хевивейте британца Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО) провести третий бой.

«Привет, брат, я готов в любое время. Лас-Вегас, Нью-Йорк, Саудовская Аравия – где угодно. Давай! Жадное пузо – мой друг».

Боксеры встречались дважды в 2024 году – оба поединка выиграл украинец решением судей.

