Цыганков принес Жироне важную победу в Ла Лиге
Каталонцы покинули зону вылета
около 2 часов назад
Виктор Цыганков / Фото - ФК Жирона
Жирона в 12 туре Ла Лиги отпраздновала вторую победу в нынешнем сезоне. Каталонцы на родных стенах одолели Алавес со счетом 1:0.
Команде Виктора Цыганкова, Владислава Ваната и Владислава Крапивцова нужна была победа, чтобы выбраться с последнего места в турнирной таблице Ла Лиги.
Единственного гола Виктора Цыганкова на 16-й минуте матча хватило подопечным Мичела, чтобы выйти на международный перерыв вне зоны вылета. Вингер сборной Украины замкнул дальнюю штангу после навеса Хиля.
Ла Лига. 12 тур
Жирона - Алавес 1:0
Гол: Цыганков, 16
Победа над Алавесом позволила Жироне подняться на 16 место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 10 очков.
