Главный тренер Жироны Мичел признался, что его команда сталкивается с трудностями перед субботним матчем чемпионата Испании против Алавеса. Он подчеркнул, что главной задачей является сохранение места в Ла Лиге по итогам сезона.

«Результаты у нас очень плохие, поэтому Жироне нужно провести фантастический матч и победить. Мы боремся за своё выживание в Ла Лиге. Моя работа под угрозой? Я этого не чувствую, но понимаю, что главное – результат. Верю, что мы выберемся из зоны вылета. Я хочу остаться с командой и вернуться к победам.

За эти четыре года было много хорошего – выход в элиту, Лига чемпионов. Сейчас мы проигрываем, но способны всё изменить», – сказал Мичел для AS.