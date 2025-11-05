Товарищ по команде Ваната в Жироне рассказал о ходе адаптации экс-динамовца
Владислав проводит дебютный сезон в Ла Лиге
около 2 часов назад
Владислав Ванат / Фото - ФК Жирона
Голкипер Жироны и молодежной сборной Украины Владислав Крапивцов рассказал об адаптации в каталонском клубе соотечественника Владислава Ваната. Его слова приводит «УФ».
Влад с первых дней много узнал информации. Сейчас немного освоился, еще и забил несколько голов. Здорово в команде приняли. Пока все идет как надо. Очень большие надежды на него возлагают в Жироне.
Тень Довбика? Определенное давление присутствует, но по Владу видно, что ментально был готов приехать в Европу, имея за плечами несколько хороших сезонов в Динамо, - рассказал Крапивцов.
