Голкипер Жироны и молодежной сборной Украины Владислав Крапивцов рассказал об адаптации в каталонском клубе соотечественника Владислава Ваната. Его слова приводит «УФ».

Влад с первых дней много узнал информации. Сейчас немного освоился, еще и забил несколько голов. Здорово в команде приняли. Пока все идет как надо. Очень большие надежды на него возлагают в Жироне.

Тень Довбика? Определенное давление присутствует, но по Владу видно, что ментально был готов приехать в Европу, имея за плечами несколько хороших сезонов в Динамо, - рассказал Крапивцов.